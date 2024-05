I coloni d’Israele bloccano i camion di aiuti per Gaza con l’aiuto dell’esercito | Ci fornisce informazioni| L’inchiesta del Guardian

Palermo, un camion perde tre il carico e viene colpita un’auto: traffico bloccato in via De Gasperi - Palermo, un camion perde tre il carico e viene colpita un’auto: traffico bloccato in via De Gasperi - Incidente questa mattina a Palermo, intorno alle 8,15. Un camion, all’incrocio tra viale Strasburgo e via de Gasperi, ha perso tre cerchioni di acciaio dal lato destro che sono finiti su un’auto parch ... mondopalermo

Media, 'polizia d'Israele dietro attacchi a camion aiuti a Gaza' - Media, 'polizia d'Israele dietro attacchi a camion aiuti a Gaza' - Rachel Touitou, portavoce del gruppo israeliano Tzav 9, ha dichiarato che da gennaio il gruppo blocca i camion che attraversano Israele, sostenendo che gli aiuti trasportati vengono "dirottati" da ... ansa

Robecco: camion perde il carico di legna e blocca la strada a Cascinazza - Robecco: camion perde il carico di legna e blocca la strada a Cascinazza - Ha perso tutto il carico di legna bloccando la strada. È accaduto alle 8.20 di questa mattina nella frazione di Cascinazza a Robecco sul Naviglio. Il conducente aveva appena caricato la legna ed era ... ticinonotizie