I colloqui formali per l’adesione dell’Ucraina all’Europa potrebbero cominciare già a giugno

(Di martedì 21 maggio 2024) Quando i leader europei hanno aperto le porte dell’Europa all’Ucraina e alla Moldavia a dicembre, la mossa è stato salutata come il primo passo verso un’espansione storica dell’Unione europea. Ma il passo legale necessario per avviare idi adesione per Kyjiv e Chi?in?u è stato ritardato per mesi a causa delle preoccupazioni sull’opposizione ungherese e del nervosismo riguardo al fatto che l’espansione dell’Ue fosse un tema centrale delle elezioni del Parlamento europeo. Ora, questa attesa dovrebbe finire. Secondo cinque diplomatici sentiti da Politico a condizione di anonimato, l’Europa punterebbe ad avviaredi adesione per Ucraina e Moldavia già il 25, data del vertice del Consiglio europeo. Dietro le quinte, i diplomatici dell’Ue e di Kyjiv starebbero lavorando intensamente per cercare di convincere il governo ungherese a dare la sua approvazione all’apertura dei negoziati per