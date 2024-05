Horizon - An American Saga - Kevin Costner | Mi son giocato le case per fare i miei fil - ma non mi servono quattro case!

Il Daily Beast stronca senza pietà il primo capitolo dell'epopea western Horizon: An American Saga, demolendo la pellicola di Kevin Costner. Nonostante la passione dimostrata da Kevin Costner per promuovere il suo Horizon: An American Saga a Cannes 2024, le critiche sono tutt'altro che positive. L'attore e regista, che ha investito 38 milioni di dollari ipotecando le sue quattro case per realizzare la sua epopea western in quattro capitoli, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a rivisitare il western per narrare le origini violente e razziste dell'America, ma il suo tentativo starebbe riscuotendo sonore bocciature.

movieplayer

Kevin Costner ama profondamente il genere western tanto da sacrificare anni di vita e denaro pur di stare in una sala buia con il suo pubblico il più a lungo possibile per raccontare un'epopea Americana. Kevin Costner ha concepito il monumentale viaggio alla scoperta delle origini dell'America in Horizon: An American Saga da solo ed è lui solo a presentarla a Cannes 2024.

movieplayer