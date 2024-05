Ho ricevuto un invito a comparire Mario Mori indagato per le stragi del ' 93

(Di martedì 21 maggio 2024) L'ex comandante del Ros, già assolto in passato per il favoreggiamento a Bernardo Provenzano e per la trattativa stato-mafia, ha resono noto di avereun avviso di garanzia dalla procura di Firenze perché sotto inchiesta per i reati di strage e associazione mafiosa

Il generale dei Carabinieri Mario Mori , ex comandante del Ros, è indagato a Firenze nel fascicolo aperto sulle presunte complicità esterne delle Stragi mafiose del 1993. A renderlo noto è lui stesso: “Nel giorno del mio 85esimo compleanno ho ricevuto dalla Procura della Repubblica di Firenze un avviso di garanzia con invito a comparire per essere interrogato in qualità di indagato per i reati di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell’ordine democratico”. ilfattoquotidiano

