Harry Hole | ecco chi sarà il successore di Michael Fassbender nella serie Netflix tratta da Jo Nesbo

(Di martedì 21 maggio 2024) Trovato il nuovo interprete del detective creato da, già interpretato dane L'uomo di neve Dopo aver annunciato di essere al lavoro su unaincentrata sudai romanzi di Joe Working Title hanno trovato il loro protagonista, che succederà anel ruolo. L'attore tedesco-norvegese Tobias Santelmann (già visto in The Last Kingdom)il protagonista dell'adattamento di Jo Nesbø, che si intitolerà ufficialmente Jo's Detective. Santelmannaffiancato da Joel Kinnaman (Altered Carbon, The Suicide Squad) nel ruolo di Tom Waaler e da Pia Tjelta (Made in Oslo, State of ...

