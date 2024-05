Hanno fatto figli per campare con le invitate in tv Andreas Muller non ci sta | In qualche modo vi trovo

Andreas Muller continua ad essere un bersaglio per gli haters che sui social attaccano il ballerino per via della sua relazione con Veronica Peparini. Nelle ultimissime ore, a seguito della pubblicazione di immagini che ritraggono il 27enne con le gemelline avute dalla compagna coreografa insieme alle quali si trova in taxi, l’ex di Amici veniva criticato per l’uso dell’ovetto anzichè del seggiolino e rispondeva così: “A me questa ossessione di fare i maestrini su ogni cosa sui social e di seguire le persone solo per dargli contro non so se mi fa più ridere o tenerezza” .

metropolitanmagazine