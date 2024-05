Hailie Jade Mathers si è sposata | il ballo con il papà Eminem e la loro storia travagliata

(Di martedì 21 maggio 2024), unica figlia biologica die dell’ex moglie Kimberly Scott, è appena convolata a nozze con il fidanzato Evan McClintock. Alla cerimonia, ça va sans dire, presente anche il padre, all’anagrafe Marshall BruceIII, che con la figlia ha anche fatto il tradizionaleassieme.and?? pic.twitter.com/iNO6MP9SVc— Sona (@SonaShady8) May 20, 2024 La ragazza, laureata in psicologia, ha postato sul suo account Instagram alcune foto della cerimonia. Mi sveglio da moglie questa settimana! Non potevamo desiderare una festa migliore e più bella del fine settimana Così tante lacrime di felicità sono state versate, risate e sorrisi e tanto amore si è sentito. Io e Evan ci sentiamo così ...

