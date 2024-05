Guido Crosetto trasportato in ambulanza in ospedale | era al Consiglio supremo di Difesa

(Di martedì 21 maggio 2024) Momenti di paura per. Si apprende che il ministro dellaha lasciato in anticipo ildiper essereinin: lo rende noto la. Lo scorso febbraioera stato ricoverato d'urgenza per un sospetto infarto, che si era poi rivelato una lieve pericardite che non aveva causato danni cardiaci. In quell'occasione si era presentato da solo, a piedi, al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, sulla via Aurelia, poco distante dal Vaticano, lamentando dolori intensi al petto. Già in passatoaveva avuto problemi cardiaci, con un ricovero nel 2013 Notizia in aggiornamento

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – “Non penso esista un futuro senza Nato. L’Italia da sola non potrebbe difendersi , se dovessimo subire un attacco come quello dell’ Ucraina non avremmo potuto difenderci e se avessimo subito come quello di Israele durato sei ore, non saremmo riusciti a fermare tutti i missili che Israele è riuscita a fermare”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto , nel corso dell’evento ‘La visione lombarda per il futuro dell’Europa’ organizzato da Confindustria Lombardia. calcioweb.eu

“Se c'è un problema con la magistratura? No”. Così il ministro della difesa Guido Crosetto a margine del dibattito ‘La visione lombarda per il futuro dell'Europa' organizzato da Confindustria Lombardia e Politics Hub. Sulle criticità che il ministro ha espresso sull'inchiesta genovese che coinvolge il governatore Giovanni Toti , Crosetto ha spiegato che “ho letto dalle carte che non gli si contesta di aver commesso un illecito amministrativo, non gli si contesta di aver intascato per sé nulla e allora non capisco”. liberoquotidiano

Naja obbligatoria, l’eterno dilemma si ripropone nel botta a risposta a distanza tra Matteo Salvini e Guido Crosetto, e si anima nel giorno del raduno degli alpini a Vicenza, ed è tutto incentrato sulla proposta della Lega di tornare al servizio di leva obbligatorio in Italia. Il vicepremier, segretario del Carroccio, ha rilanciato l’idea mai abbandonata – e ciclicamente rilanciata, come ancora ieri – di ripristinare la “ Naja ” per i giovani italiani, che nella nuova versione appena proposta vedrebbe l’obbligatorietà sia maschile che femminile: una novità nel nostro Paese. secoloditalia

