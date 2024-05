Guerra ultime notizie Mosca - esercitazioni nucleari tattiche vicino all’Ucraina Zelensk - Nato abbatta i missili russi sul nostro Paese

(Adnkronos) – La Russia ha dato il via alla prima fase delle esercitazioni con prove pratiche sulla preparazione e l'uso di armi nucleari non strategiche. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca. Nell'ambito delle esercitazioni, le formazioni missilistiche del Distretto Militare Meridionale stanno mettendo a punto i preparativi per il lancio dei missili […] L'articolo Russia, via a esercitazioni con armi nucleari proviene da Webmagazine24.

webmagazine24