Guerra ultime notizie Gaza - ira di Biden per mandato di arresto a Netanyahu | Inaccettabile paragonarlo ad Hamas

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 21 maggio A quasi sette mesi e mezzo dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica, la Guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi. I morti ormai superano i 35.560 mentre i feriti sono più di 79.650: le vittime, secondo le Nazioni Unite, sono in maggioranza donne e minori. tpi

Il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan si appresta a chiedere di spiccare mandati di arresto nei confronti del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e del capo di Hamas, Yahya Sinwar. Khan lo ha rivelato in anteprima alla Cnn, in un’intervista all’anchorwoman Christiane Amanpour. L’accusa tanto per il leader israeliano quanto per il capo di Hamas a Gaza è quella di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità, per la strage del 7 ottobre nel secondo caso, per la campagna militare lanciata a seguire nella Striscia per il primo.

