Guerra in Ucraina | continua l’avanzata russa

(Adnkronos) – I blogger militari al servizio di Vladimir Putin contro il ministero della Difesa. La guerra che la Russia ha scatenato in Ucraina con l’invasione scattata nel febbraio 2022 è stata seguita passo passo da una schiera di ‘mil blogger s’. Esperti, ex militari, figure spesso ‘embedded’ e sempre schiera ti a favore del Cremlino e delle scelte di Putin . ildenaro

(Adnkronos) – I blogger militari al servizio di Vladimir Putin contro il ministero della Difesa. La guerra che la Russia ha scatenato in Ucraina con l'invasione scattata nel febbraio 2022 è stata seguita passo passo da una schiera di 'mil blogger s'. Esperti, ex militari, figure spesso 'embedded' e sempre schiera ti a favore del Cremlino e delle […] L'articolo Russia , Putin schiera anche i blogger in guerra : ma non contro l’Ucraina proviene da Webmagazine24. webmagazine24

Guerra Russia-Ucraina, Salvini: “Con vittoria Trump speranza di pace in Ucraina”. Kiev: nella notte bombardamenti russi su Kharkiv - guerra Russia-ucraina, Salvini: “Con vittoria Trump speranza di pace in ucraina”. Kiev: nella notte bombardamenti russi su Kharkiv - Mosca: Zelensky e i leader in conflitto con noi sono nel mirino di raid, Putin avanza. Medved:«Se non potrà essere catturato» dovrà subire lo stesso destino ... laprovinciapavese.gelocal

La guerra in Ucraina cambia le rotte migratorie delle aquile - La guerra in ucraina cambia le rotte migratorie delle aquile - Da quando è cominciata l'invasione russa dell’ucraina, gli esemplari di aquila anatraia maggiore hanno dovuto cambiare le rotte migratorie per evitare le zone di conflitto (ANSA) ... ansa

Ucraina, Usa avvertono Kiev: "Russia attaccherà ancora Kharkiv" - ucraina, Usa avvertono Kiev: "Russia attaccherà ancora Kharkiv" - La Russia non si fermerà nella regione di Kharkiv e cercherà di creare una zona cuscinetto al confine con l'ucraina. E' lo scenario che Lloyd Austin, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, delinea ... adnkronos