Gregorio Paltrinieri e Davide Morana - mai smettere di sognare

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 21 maggio 2024) Lo sport non è mai stato solo sport. Lo sport è determinazione, tenacia, passione. Per un atleta che partecipa alle Olimpiadi tutto questo si tiene insieme, in maniera perfettamente coerente. Non si tratta soltanto di correre più velocemente, o di segnare più punti: il percorso di un atleta è quello di un essere umano con le sue difficoltà, i suoi ostacoli, ma anche fatto di lezioni apprese e di momenti di gratificazione. E di sogni, soprattutto. Per questo le storie degli atleti, e alcune più di altre, possono rappresentare un vero e proprio insegnamento, anche nella vita di tutti i giorni.: cardigan e pantaloni Alanui.: camicia e shorts Tommy HilfigerNon è un caso che Visa sia Worldwide Payment Technology Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici da quasi 40 anni, e alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha aggiunto al ...