Grave incidente al lunapark | cede una giostra - feriti nove bambini Sequestrato l' impianto

(Di martedì 21 maggio 2024) Il cedimento improvviso di unae alla festa per la Madonna del Soccorso è tragedia sfiorata:. E' accaduto a San Severo, in provincia di Foggia: nel...

Il cedimento improvviso di una giostra e alla festa per la Madonna del Soccorso è tragedia sfiorata: almeno nove i bambini feriti . E' accaduto a San Severo, in provincia di Foggia: nel... quotidianodipuglia

Incidente al Luna Park, cede la giostra: 12 persone ferite - Incidente al Luna Park, cede la giostra: 12 persone ferite - Una caduta di quasi dieci metri per la dozzina di persone che, nel corso della serata di ieri, si trovavano su una delle giostre del Luna Park di San Severo che, con tutta probabilità, ha subito un ... notizie

Giostra precipita durante la festa patronale a San Severo, 9 bambini feriti e due gravi: «Caduti da 10 metri d'altezza» - giostra precipita durante la festa patronale a San Severo, 9 bambini feriti e due gravi: «Caduti da 10 metri d'altezza» - Tragedia sfiorata alla festa patronale della Madonna del Soccorso a San Severo, Foggia, dove lunedì sera una giostra è precipitata provocando diversi feriti. Tra questi nove ... leggo

Giostra precipita alla festa patronale di San Severo in Puglia: 9 bambini in ospedale, caduti da 10 metri - giostra precipita alla festa patronale di San Severo in Puglia: 9 bambini in ospedale, caduti da 10 metri - Cedono i cavi di una giostra durante i festeggiamenti della festa patronale di San Severo, diversi feriti tra i bambini ... notizie.virgilio