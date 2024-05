Grande Fratello - Signorini lancia un messaggio ai futuri concorrenti | Ecco cosa voglio fare

(Di martedì 21 maggio 2024), Alfonsovuole conoscere meglio igieffini: ilpostato sui social Alfonsopensa già al nuovo. Dopo qualche settimana di relax, il conduttore sembra pronto a mettersi al lavoro per la nuova edizione del reality, che rispetto alla passata versione dovrebbe annoverare nel cast ancora piùnip rispetto a quelli famosi, anche se senza particolari stravolgimenti, visto che la formula ha retto e interessato il pubblico. Intervenuto sul proprio profilo Instagram,si è espresso sul programma, invitando gli aspirantia presentare il loro provino e scrivergli in direct. Questo perché in vista della nuova edizione ...

Nonostante il Grande Fratello 2023 sia finito da ormai qualche mese, Anita Olivieri ha ancora qualche sassolino dalla scarpa da togliersi non solo con ex concorrenti, ma anche con Alfonso Signorini . Infatti, ha insinuato che nonostante avesse contro il conduttore e molti inquilini forti, è riuscita ad arrivare a un passo dalla finale, ritenendosi soddisfatta. anticipazionitv

Negli ultimi anni il Grande Fratello è diventato sempre di più il reality di punta su Canale 5, come testimoniano dall’ormai consolidato raddoppio settimanale e i numerosi prolungamenti che portano il programma a durare ben sei mesi, rispetto agli originari tre. Circa due mesi fa si è conclusa la più lunga edizione del reality, che per la prima volta dopo anni ha visto la commistione di personaggi famosi e persone comuni, con lo scopo di privilegiare non tanto i nomi, quanto le storie che le persone avevano da raccontare. isaechia

