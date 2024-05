Grande Fratello - Samira Lui racconta di quando le hanno proposto di fare La Ruota della Fortuna e qual è stata la sua prima reazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Come anticipatoche tempo fa, al fianconuova edizione, condotta da Gerry Scotti, e riproposta in onore del suo storico conduttore, Mike Bongiorno, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita, troviamo la ex gieffinaLui. Intervida Tv Sorrisi e canzoni, la showgirl hato la sua, uscita dal, le è statodi essere la valletta. Ha dichiaratoa riguardo: A Ottobre ero appena uscita dal, mi ...

Da pochi giorni è tornata in TV, in occasione dei 100 anni dalla nascita del mitico Mike Bongiorno La Ruota della Fortuna è ha una valletta d’eccezione Samira Lui. Facciamo però un passo indietro, La Ruota della Fortuna è un programma basato su un format USA (Wheel of Fortune) che è approdato su Canale 5 negli anni 80. Nel 1989 lo prende in mano il compiando Mike Bongiorno e lo fa diventare un fenomeno conducendo ben 15 edizioni, prima su Canale 5 e poi su Rete 4. bellezze.tv

La Ruota della Fortuna (Gerry Scotti e Samira Lui) Non sono mai stato un sostenitore del ritorno in video di programmi del passato. Non ritengo che la nostalgia sia profittevole per la tv: ciascuno show ha una sua naturale collocazione temporale e quando non è più al passo coi tempi è giusto chiuderlo. Fatta la doverosa premessa, l’eccezione: ci sono programmi che sono stati inspiegabilmente cancellati dai palinsesti, senza riconoscerne le potenzialità e rintracciando le ragioni dell’insuccesso nel formato quando, invece, risiedevano da tutt’altra parte. davidemaggio

Gerry Scotti, la frecciatina ad Antonella Clerici a Io Canto Family non passa inosservata: la reazione di Michelle Hunziker - Gerry Scotti, la frecciatina ad Antonella Clerici a Io Canto Family non passa inosservata: la reazione di Michelle Hunziker - Io Canto Generation si espande con un nuovo spin off, Io Canto Family, dove i giovani cantanti si esibiscono su brani moderni e altri più classici insieme ai loro familiari, nonne, nonni ... leggo

Io Canto Family, le pagelle: la ‘belvata’ di Gerry Scotti (voto 8), Rovazzi inspiegabile (voto 4) - Io Canto Family, le pagelle: la ‘belvata’ di Gerry Scotti (voto 8), Rovazzi inspiegabile (voto 4) - La prima puntata di 'Io Canto Family' condotta da Michelle Hunziker su Canale 5 è il solito minestrone di baby ugole d'oro, stavolta in duetto con consanguinei. Prosegue il regno del terrore di Iva Za ... corriere

Cosa aspetta Mediaset a programmare La Ruota della Fortuna per tutto l’anno - Cosa aspetta Mediaset a programmare La ruota della fortuna per tutto l’anno - Non sono mai stato un sostenitore del ritorno in video di programmi del passato. Non ritengo che la nostalgia sia profittevole per la tv: ciascuno show ha una sua naturale collocazione temporale e qua ... davidemaggio