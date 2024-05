Grande Fratello - Perla Vatiero è una furia | Parole aberrant - gli avvocati già sono a lavoro

(Adnkronos) – Sono aperti ufficialmente i nuovi casting del Grande Fratello , per l' edizione 2024 -2025. In un post su Instagram Alfonso Signorini scrive: "Ciao a tutti! Quest’anno vorrei conoscervi un po’ meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così…. webmagazine24

La nuova edizione del Grande Fratello ha acceso i motori in vista della partenza di metà settembre 2024 . Il reality aprirà di fatto la prossima stagione televisiva dei canali Mediaset e lo farà con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici alla guida. Tanti punti interrogativi hanno trovato risposta in questi giorni e ora l’attenzione si focalizza sul cast che entrerà nella casa più spiata d’Italia. anticipazionitv

I lavori per la prossima edizione del Grande Fratello riaprono ufficialmente con l'annuncio da parte di Alfonso Signorini dei nuovi casting per la ricerca dei prossimi concorrenti! comingsoon

