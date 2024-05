Grande Fratello - Alfonso Signorini apre i casting per la prossima edizione | Scrivetemi in direc - vorrei conoscervi meglio!

(Di martedì 21 maggio 2024) Negli ultimi anni ilè diventato sempre di più il reality di punta su Canale 5, come testimoniano dall’ormai consolidato raddoppio settimanale e i numerosi prolungamenti che portano il programma a durare ben sei mesi, rispetto agli originari tre. Circa due mesi fa si è conclusa la più lungadel reality, che per la prima volta dopo anni ha visto la commistione di personaggi famosi e persone comuni, con lo scopo di privilegiare non tanto i nomi, quanto le storie che le persone avevano da raccontare. Una formula che, tra alti e bassi, si è rivelata vincente e che per questo tornerà anche nella nuovadel reality, che partirà come di consueto a settembre. Alla conduzione vedremo ancora una volta, mentre nel ruolo di opinionista sembra ...

Sono passati quasi due mesi da quando il Grande Fratello si è concluso. A distanza di questo tempo Anita Olivieri, uscita dalla casa insieme ad Alessio Falsone, ha voluto mandare un messaggio ai suoi fan. Un messaggio che di certo non farà piacere e che inizia così: “Ciao ragazzi, come state? Ci tenevo veramente tantissimo a fare questo video oggi per ringraziare tutte quelle persone che in queste settimane, in questi giorni, hanno aiutato e supportato mio Fratello e il suo progetto”. caffeinamagazine

Gli autori del Grande Fratello sono già al lavoro in vista della nuova edizione del reality show che, a partire dal prossimo settembre, tornerà in onda su Canale 5. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Secondo TVBlog, anche Cesara Buonamici verrà riconfermata nelle vesti di opinionista, anche se non è ancora chiaro se sarà l’unica ad occupare quel ruolo o se verrà affiancata da un’altra figura. thesocialpost

Dal Grande Fratello a Hollywood il passo è breve: almeno così sembra, in base ad alcune indiscrezioni circolate di recente. Sembrerebbe, infatti, che uno dei volti che hanno preso parte al Grande Fratello , nel corso delle precedenti edizioni, abbia superato un provino per girare un film oltreoceano. Ma di chi si tratta? Il Grande Fratello ha contribuito alla nascita della carriera di molte personalità di spicco dello spettacolo italiano. velvetgossip

Perla Vatiero si sfoga sui social e minaccia azioni legali. Il duro sfogo della vincitrice del grande fratello preoccupa i fan! Perla Vatiero, vincitrice del grande fratello 2024, si è lasciata andare ...

