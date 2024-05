Grande Fratello - al via i casting | la richiesta di Alfonso Signorini

(Di martedì 21 maggio 2024) Sono iniziati idella nuova edizione del: è ufficiale. Il reality show più longevo della TV italiana torna nel palinsesto 2024/2025, con la conduzione di. E, a tal proposito, il conduttore ha lanciato un “guanto di sfida” a tutti gli interessati, su Instagram. Un’occasione per conquistare la possibilità di entrare nella Casa più Spiata d’Italia., iniziano i: ladisu Instagram Visualizza questo post su Instagram “Quest’anno vorrei conoscervi un po’ meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose importanti da sapere di voi. ...

Negli ultimi anni il Grande Fratello è diventato sempre di più il reality di punta su Canale 5, come testimoniano dall’ormai consolidato raddoppio settimanale e i numerosi prolungamenti che portano il programma a durare ben sei mesi, rispetto agli originari tre. Circa due mesi fa si è conclusa la più lunga edizione del reality, che per la prima volta dopo anni ha visto la commistione di personaggi famosi e persone comuni, con lo scopo di privilegiare non tanto i nomi, quanto le storie che le persone avevano da raccontare. isaechia

Come anticipato qual che tempo fa, al fianco della nuova edizione della Ruota della Fortuna , condotta da Gerry Scotti, e riproposta in onore del suo storico conduttore, Mike Bongiorno, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita, troviamo la ex gieffina Samira Lui. Intervi stata da Tv Sorrisi e canzoni, la showgirl ha racconta to la sua reazione quando , uscita dal Grande Fratello , le è stato proposto di essere la valletta della Ruota della Fortuna . isaechia

GF, Perla Vatiero ancora nella bufera per sponsorizzazioni sospette: il manager sotto accusa - GF, Perla Vatiero ancora nella bufera per sponsorizzazioni sospette: il manager sotto accusa - Perla Vatiero è nuovamente nella bufera. La vincitrice dell’ultima edizione del grande fratello continua a fare discutere per alcune sponsorizzazioni non dichiarate o poco trasparenti che, tra strani ... libero

