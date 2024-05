Graduatorie GPS 2024 | quanti iscritti in ogni provincia per sostegno e classe di concorso Scarica il PDF della tua Regione - dati Ministero

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2024 /26: il Ministero ha pubblicato 64 FAQ per chiarire alcuni punti importanti della domanda . Tanti quesiti risalgono agli anni precedenti ma tanti sono nuovi, relativi alle classi di concorso accorpate, ai concorsi, ai punteggi previsti. L'articolo Graduatorie GPS 2024 : 64 FAQ del Miur : compilazione domanda , servizi , punteggi aggiuntivi sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. orizzontescuola

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2024 /26: il Ministero ha pubblicato 64 FAQ per chiarire alcuni punti importanti della domanda . Tanti quesiti risalgono agli anni precedenti ma tanti sono nuovi, relativi alle classi di concorso accorpate, ai concorsi, ai punteggi previsti.

La pagina ministeriale dedicata all'aggiornamento delle GPS docenti 2024 /2026 si arricchisce di utili documenti. Fra questi c'è la pubblicazione della consistenza delle Graduatorie .

È iniziato il periodo per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, valide per l'anno scolastico 2024/2025. Gli aspiranti avranno tempo fino al prossimo 30 maggio

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024, con la quale sono definite le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali (GPS) e d