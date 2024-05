Graduatorie GPS 2024 26 - TABELLE riserve posti | quali son - quando vanno dichiarate e quando si applicano

Bonus psicologo graduatorie : quando escono? Date probabili Bonus psicologo graduatorie : quando escono? Attesa per la pubblicazione degli elenchi. Solo successivamente verranno assegnati i voucher a copertura di sedute di psicoterapia. Tuttora aperta la fase di richiesta: quindi c’è ancora un po’ da aspettare per sapere se si rientra o meno tra i beneficiari del contributo. termometropolitico

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte le RISPOSTE alle vostre domande durante la puntata di Question Time andata in onda martedì 9 aprile alle ore 14:30. L'articolo Graduatorie GPS 2024: 24 punti aggiuntivi, quando saranno inseriti? La MAD non c’è più? RISPOSTE AI QUESITI sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

orizzontescuola