Graduatorie GPS 2024 26 | nessun punteggio per il concorso 2023 - neanche per chi ha superato anche la prova orale

(Di martedì 21 maggio 2024)e GPS/26: il Ministero ha pubblicato l'ordinanza n. 88/del 16 maggiche disciplina apertura e aggiornamento delleper le supplenze per il prossimo biennio. In allegatole tabelle di valutazione titoli, Uno dei punteggi più ambiti è quello relativo al "superamento di unordinario". L'articolo .

A partire dalle 12.00 di oggi, 20 maggio, finalmente i docenti precari di tutti i gradi di scuola potranno produrre le domande di inserimento o aggiornamento della propria posizione nelle Graduatorie provinciali per supplenze (GPS) in vigore per il biennio 2024 /25 e 2025/26. La finestra per presentare le domande scadrà alle 23.59 del 10 giugno 2024 ; le istanze vanno presentate esclusivamente attraverso Istanze online. orizzontescuola

Il punteggio massimo cumulabile, per ciascuno anno scolastico e in ciascuna GPS, è pari a 12 punti, anche sommando più servizi aspecifici. L'articolo Graduatorie GPS supplenze 2024 , qual è il punteggio massimo di servizio che si può acquisire ogni anno per classe concorso sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. orizzontescuola

Scuola, GPS 2024: calcolo punteggio titoli valutabili per docenti, itp e personale educativo - Scuola, GPS 2024: calcolo punteggio titoli valutabili per docenti, itp e personale educativo - La FLC CGIL mette a disposizione una applicazione per il calcolo del punteggio dei titoli valutabili per l’aggiornamento e l’inserimento delle domande relative alle graduatorie Provinciali delle Suppl ... flcgil

GPS 2024, docenti ITP con sostegno danneggiati dalla tabella di valutazione titolo. Come ricorrere - GPS 2024, docenti ITP con sostegno danneggiati dalla tabella di valutazione titolo. Come ricorrere - Il Ministero dell’Istruzione del Merito, con ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, e pubblicata il 20 maggio, ha aperto le operazioni per l’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provi ... tecnicadellascuola

Padova. Infermieri e Oss in ferie: quest'estate l'ospedale rischia la paralisi - Padova. Infermieri e Oss in ferie: quest'estate l'ospedale rischia la paralisi - PADOVA - Il piano ferie del personale infermieristico e degli operatori socio sanitari dell'Ulss 6 Euganea è attualmente "sostenibile" senza però dimenticare che ... ilgazzettino