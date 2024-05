Graduatorie GPS 2024 | 24 punti al concorso ordinario - straordinario e abilitazioni da 30 e 60 CFU Solo TAB A - esclusi gli ITP

(Di martedì 21 maggio 2024)GPS per il biennio/26: una delle novità più significative riguarda la tabella di valutazione dei titoli A/3, ossia prima fascia per le classi diA della scuola secondaria di primo e secondo grado. L'articolo .

Graduatorie GPS per il biennio 2024 /26: il Ministero ha pubblicato l'Ordinanza che regola l'inserimento e l'aggiornamento. E' possibile presentare domanda entro il 10 giugno 2024 . GPS 2024 /206: prima fascia , docenti abilitati per una classe di concorso lo sono anche nell'altra dell'accorpamento. Graduatorie rimangono distinte. NOVITÀ

Contemporaneamente alla domanda di inserimento /aggiornamento delle GPS provinciali per il biennio 2024/26 si devono scegliere (o confermare o modificare) le max venti scuole per ogni classe di concorso /posto di insegnamento nelle cui Graduatorie di istituto essere presenti. Graduatorie di istituto : ci sono tre fasce. Si scelgono max venti scuole per ogni classe di concorso , scadenza 10 giugno

Il punteggio massimo cumulabile, per ciascuno anno scolastico e in ciascuna GPS, è pari a 12 punti, anche sommando più servizi aspecifici. Graduatorie GPS supplenze 2024 , qual è il punteggio massimo di servizio che si può acquisire ogni anno per classe concorso

