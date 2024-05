Google inizia a espandere Magic Editor e altri strumenti AI per Google Foto

(Di martedì 21 maggio 2024)hato abasati sull'IA per gli utenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Google userà il calore dei data center per riscaldare gli edifici - google userà il calore dei data center per riscaldare gli edifici - google afferma che cederà calore a scuole, case ed edifici vicini ai data center, poiché questi utilizzeranno troppa energia. html

Google I/O 2024: tutte le novità di Gemini AI - google I/O 2024: tutte le novità di Gemini AI - google I/O 2024 si concentra su Gemini, l'AI multimodale che si distingue da ChatGPT. Offre esperienze testuali e visive integrate, puntando su un approccio AI avanzato e diversificato. digitalic

Gemini per Google Workspace si espande al settore dell'istruzione - Gemini per google Workspace si espande al settore dell'istruzione - Grazie al nuovo Gemini per google Workspace, gli istituti scolastici potranno introdurre gli strumenti AI nei tool di produttività ... html