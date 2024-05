Golf | Us Open Manassero e i fratelli Molinari superano Final Qualifying

(Di martedì 21 maggio 2024) Tris di azzurri per il terzo Major stagionale in programma nel North Carolina ROMA - Matteo, Edoardo e Francescohanno superato lae parteciperanno al prossimo US, il terzo Major stagionale in programma dal 13 al 16 giugno al Pinehurst Resort & CC nel North C

Prima vittoria in assoluto sul DP World Tour per Keita Nakajima . Il giapponese si prende tutto al l’Hero Indian Open 2024, permettendosi, dopo giri in -7, -7 e -4, di far registrare anche un +1 come giro conclusivo per terminare a -17. Si tratta del secondo nipponico, dopo Rikuya Hoshino, a vince re sul circuito nel 2024, ed è il settimo in assoluto sull’ex tour europeo. oasport

Si sono disputati tre dei minitornei che fungono da qualificazione per lo US Open 2024, che si terrà a Pinehurst , sull’iconico Course No. 2. La bella notizia è che da due di essi passano ben tre giocatori italiani che, dunque, avranno a che fare col terzo Major dell’anno. Si tratta di Matteo Manassero , Edoardo e Francesco Molinari . Per quel che riguarda Manassero ed Edoardo Molinari , i due arrivano sesti nella competizione, disputata al Walton Heath Golf Club (nel Surrey) su due giri come le altre, che determina i destinatari del pass per lo US Open . oasport

Saranno tre i Golf isti azzurri a prendere parte allo US Open , il terzo Major maschile della stagione di Golf . Dopo Matteo Manassero ed Edoardo Molinari , anche Francesco Molinari si è qualificato per il torneo in programma dal 13 al 16 giugno a Pinehurst, nel North Carolina. A Dallas, in Texas, il torinese ha staccato il pass chiudendo al 4/o posto, con uno score di 138 (68 70, -4) colpi, la Final Qualifying vinta, con 135 (67 68, -7), dal colombiano Nicola Echavarria. sportface

