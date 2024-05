Golf | spettacolo al circolo di Monte San Pietro dove è stato ricordato Achille Sassoli de Bianchi Cesari e Lorenzani Borsari - i campioni sociali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Il fine settimana alBologna è monopolizzato dal campionato sociale, gara che da 65 anni scandisce le stagioni deldiSane determina i migliori giocatori del club. Una gara di due giorni con 54 buche da completare con formula medal. Piergiorgioè il mattatore della categoria maschile andando in testa nella prima giornata con 74 colpi e limitando il rientro degli avversari domenica grazia a due giri in 76 e un totale di 226. È lui il campione maschile. Alle sue spalle, appaiati a quota 233, Gianmarco Naldi e Stefano Varoli. Nella categoria donne dominio assoluto per Angelicache, dopo gli 82 colpi di sabato, allungato con 75 e 79 (236) lasciando a 18 lunghezze Cecilia Bergonzini. Completano il podio Maria ...