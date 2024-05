GOLF De Cicco da applausi al Conuntry Club

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Il fine settimana agonistio cdel Modena& Countryha preso il via sabato 18 maggio con una tappa del circuito dell’Associazione Italiana Ingegneriisti che ha richiamato un centinaio di giocatori da tutta Italia. Il laziale Andrea Deè stato il migliore tra gli ingegneri con 80 colpi mentre, Pierfrancesco De Simone (34) di Garda, Lorenzo Rigato (38) di Frassanelle e il cremasco Alessandro Uberti (36) si sono imposti nelle tre categorie nette. Tra i soci del circolo successo per Matteo Cristoni con 66 colpi, ben sei meno del par del percorso. Daniele Gavioli (39) ha avuto la meglio su Marco Guerzoni, a pari punti, in prima categoria mentre Fausto Stefani (42) si è imposto in seconda seguito da Salvatore Mandolfo (40). Domenica i giocatori sono scesi in campo per il 30° ...