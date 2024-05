Golf - al Cus la competizione targata Ideasfera Incocciat - altro successo sul green

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Disputata nel week end suidel Cus Ferrara, la XVII gara nazionale byistica su 36 buche medal scratch sia per la categoria femminile che maschile. I 100 iscritti (23 donne e 77 uomini), di tutte le età e provenienti da tutta la penisola, si sono dati battaglia a suon di par e birdie portando in club house score di tutto rispetto. Nota di merito (e di elogio) per il percorso che, ancora una volta, si è presentato in ottime condizioni grazie all’instancabile lavoro deikeeper: basti pensare che, per la prima volta in stagione, i referee hanno deciso di non consentire il piazzamento della palla in fairway. Ottimo punteggio nella categoria maschile del cussino Valerioi, terzo classificato lordo e dell’ex Cus Ferrara, ora al G.C. Modena, ...