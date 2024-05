Gli tolgono cellulare e pc - 16enne uccide genitori e sorella in Brasile poi va in palestra | “Rifarei tutto”

La famiglia originaria di Orta Nova ma residente nella Bat era ieri a bordo della macchina che per cause da dettagliare è finita fuori controllo. Tratto di strada statale 16 in territorio di San Ferdinando di Puglia. Il conducente è la moglie del conducente, Feriti, così come una figlia di cinque anni. Purtroppo la più piccola, otto mesi, è morta oggi a causa della gravità delle ferite.

