Gli studenti pro-Palestina di Torino occupano il rettorato | L’Università esca da questa complicità nel genocidio

(Di martedì 21 maggio 2024) È iniziata la seconda settimana di occupazione nei tre atenei torinesi. Circa cinquantaprodei collettivi universitari hanno occupato ildeldiin via Po. Il motivo è lo spostamento online della riunione del Senato accademico che si sarebbe dovuto svolgere oggi, martedì 21 maggio, in quella sede. Gliin protesta avevano annunciato di voler fare un presidio durante la seduta per leggere un documento scritto da loro. La seduta del Senato era infatti prevista per “presentare il documento prodotto dae studentesse dell’Intifada studentdi UniTo per discutere concretamente sulla possibilità di rescissione degli accordi e delle collaborazioni con le università israeliane”. “L’incontro ...

Altre mobilitazioni studentesche a sostegno della Palestina si sommano a quelle già in corso da giorni. Stamane alcune decine di Studenti hanno inst alla to delle tende nel cortile del Politecnico di Torino, in segno di protesta per quella che viene definita Intifada studentesca, per manifestare contro l’invio di armi a Israele e la collaborazione degli atenei torinesi con le istituzioni e le università di Tel Aviv. ilfattoquotidiano

A Torino gli Studenti hanno occupato l'università in sostengo della Palestina . Anche qui, come nel resto del mondo e in diverse città italiane, gli Studenti hanno piazzato delle tende .Continua a leggere fanpage

Non si fermano le azioni nelle università da parte dei collettivi pro Palestina. Alcune decine di Studenti , che stanno occupando in questi giorni i dipartimenti, hanno fatto irruzione nella sede del Rettorato dell’Università di Torino in via Verdi, dove era in corso una riunione tecnica della commissione istruttoria del personale. “Siamo qui per chiedere un confronto e la rescissione di tutti gli accordi con lo Stato di Israele ”, hanno spiegato i ragazzi. ilfattoquotidiano

Oltre i boicottaggi. Torino è sempre più inospitale verso gli studenti ebrei - Oltre i boicottaggi. torino è sempre più inospitale verso gli studenti ebrei - Dopo il no alla collaborazione con gli atenei israeliane, all'Università di torino sono costretti a fare lezione online a causa delle occupazioni. E anche al Politecnico la situazione degenera. Spizzi ... ilfoglio