Gli 11 anni del Sassuolo in Serie A

(Di martedì 21 maggio 2024) Il 14 aprile del 1996, all’imbocco del velodromo di Roubaix, accade qualcosa di impensabile. Ormai da diversi metri ci sono tre uomini che procedono uno in fila all’altro. Indossano la stessa maglia, corrono nella stessa squadra. L’accordo è totale. La Parigi-Roubaix del 1996 viene decisa in ammiraglia: erano usciti circa in cento dalla Foresta di Aremberg prima di iniziare a subire il ritmo martellante imposto dagli uomini della Mapei, la creatura perfetta di Giorgio Squinzi. Da cento erano rimasti in venti, poi in tre, partiti in piena sintonia a 76 chilometri dal traguardo. Patrick Lefevere, dall’ammiraglia, è in contatto con il patron: deve vincere Museuuw, con Bortolami secondo e Tafi terzo. E Ballerini, il quarto Mapei papabile, la smetta di cercare di rientrare: che rimanga a controllare Zanini, che non lo faccia rientrare. E così va: un arrivo in parata, una classica decisa a ...