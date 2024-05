Giudice sportivo Il club leopardiano multato di 700 euro

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilha comminato un’ammenda di 700alla Recanatese "per fatti contrari alle norme – si legge nella motivazione – in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai sostenitori posizionati nel loro settore. Hanno danneggiato dopo 15 minuti dal termine della gara, sei seggiolini posti all’interno del loro settore medesimo e lanciato sul terreno di gioco, alcuni frammenti dei seggiolini divelti". Alla Vis Pesaro un’ammenda di 500"Perché circa mille sostenitori sono entrati nel recinto di gioco per festeggiare la vittoria della squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole". Squalifica per una giornata e 500di multa a Bento (Vis Pesaro). Un turno a Carpani e Raparo (Recanatese).

Il Giudice Sportivo ha sanzionato Massimiliano Allegri dopo il cartellino rosso ricevuto da Maresca in finale di Coppa Italia Il Giudice Sportivo ha inflitto due giornate di SQUALIFICA a Massimiliano Allegri dopo l’espulsione in Coppa Italia più 5 mila euro di multa. Naturalmente andranno scontate nella Coppa nazionale e dunque Allegri sarà regolarmente in panchina […] calcionews24

Per Allegri la conquista della Coppa Italia, unico trofeo vinto nella sua gestione da quando è tornato alla Juventus, rischia di costare molto cara. Oltre alla squalifica arrivata in questi minuti dal Giudice Sportivo per l’atteggiamento discutibile del tecnico nei confronti dell’allenatore, rischia addirittura l’esonero immediato per gli atteggiamenti avuti nel dopo gara. inter-news

Stralcio del comunicato relativo al provvedimento: Il giudice sportivo , rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta quanto segue: A) i sostenitori della Società Taranto , posizionati nel Settore Curva Nord A, hanno lanciato: 1. al 1° minuto del primo tempo, quindici petardi di elevata intensità, cinque fumogeni e un seggiolino sul terreno di gioco; cinque fumogeni, tre petardi di elevata potenza e un seggiolino nel recinto di gioco; durante tali atti il tappo di un petardo scoppiato colpiva il DGE della Società LR Vicenza che si trovava all’interno del terreno di gioco insieme ad altro personale di servizio mentre effettuavano la bonifica del terreno di gioco per permettere la ripresa di gioco della gara sospesa per 8 minuti dall’Arbitro; 2. noinotizie

Tennis Sinner, Pero e Bertolucci nel mirino per la telecronaca non urlata: l’attacco del Corriere dello Sport che cita Galeazzi - Tennis Sinner, Pero e Bertolucci nel mirino per la telecronaca non urlata: l’attacco del Corriere dello Sport che cita Galeazzi - Tutto Sinner a 360 gradi. Si parla di tennis ma anche di televisione e di come Jannik viene vissuto dai milioni di italiani che anche in un giorno ... Piove sui Paesi Baschi (sai che novità) e nessuno ... sport.virgilio

Roma, l’agenda di Ghisolfi - Roma, l’agenda di Ghisolfi - Date una squadra a quest’uomo. Ma senza attacchi di panico, senza claustrofobia da mezza classifica, senza sensi di colpa. La concretezza affaristica degli americani che vendono auto e spettacolo, art ... corrieredellosport

Tutto pronto per il Premio Nazionale AIA-FIGC Beato Giudice Rosario Livatino - Tutto pronto per il Premio Nazionale AIA-FIGC Beato giudice Rosario Livatino - Si svolgerà a Canicattì presso il Teatro Sociale in Via Capitano Ippolito 5 il 24 Maggio ore 17:30 la 7 Edizione del “Premio Nazionale AIA FIGC Beato giudice Rosario Livatino” . Si tratta di un evento ... scrivolibero