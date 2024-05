Giro d’Italia nel caos - saltano tre passi di montagna | “Questa è una delle corse organizzate peggio”

Un ragazzo dal cuore d'oro in campo, con una grande passione fuori: le auto sportive. Sinner ama le quattro ruote, quando non ha la racchetta in mano. Come ha raccontato il suo primo allenatore di sci e tennis, Andreas Schönegger, ha un'Audi RS6 modificata Abt, del quale modello esistono solo 200 pezzi, con un valore di oltre 250 mila euro. Il tennista azzurro, di recente, ha sfoggiato la sua macchina per raggiungere l'Ospedaletti Tennis Club per uno shooting di Gucci, come ha rivelato Chi. liberoquotidiano

Tappa oggi, Giro d'Italia 2024: Livigno-Santa Cristina in Valgardena (Monte Pana), percorso e altimetria - Tappa oggi, giro d'Italia 2024: Livigno-Santa Cristina in Valgardena (Monte Pana), percorso e altimetria - Sedicesima tappa del giro d'Italia 2024 oggi, martedì 21 maggio ... lunga con al suo interno la Cima Coppi del Passo dello Stelvio. Partenza in salita con i passi di Eira e Foscagno seguiti, dopo ... today

Giro d’Italia, accorciata la 16esima tappa: salta la Cima Coppi per neve e freddo. Pogacar: “Si poteva disegnare meglio, è pericoloso” - giro d’Italia, accorciata la 16esima tappa: salta la Cima Coppi per neve e freddo. Pogacar: “Si poteva disegnare meglio, è pericoloso” - La maglia rosa Tadej Pogacar è intervenuto ai microfoni di Eurosport: “C’è un tempo veramente terribile, sappiamo che nevica in cima (all’Umbrail Pass) e in discesa sarebbero pericolosissimo. La tappa ... ilfattoquotidiano

Giro d’Italia 2024: streaming, orario e dove vedere la sedicesima tappa in diretta TV - giro d’Italia 2024: streaming, orario e dove vedere la sedicesima tappa in diretta TV - giro d’Italia 2024: ecco l’orario e dove vedere in diretta TV ed in streaming la sedicesima tappa della competizione ... generationsport