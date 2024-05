Giro d’Italia 2024 - Vegni spiega la modifica della tappa | Spero che i corridori siano content - gli siamo andati incontro

Non c’è pace per la sedicesima tappa del Giro d’Italia , quella che avrebbe dovuto condurre i corridori da Livigno a Santa Cristina Val Gardena. Il via della tappa – previsto originariamente alle 11:30 – è slittato a causa del maltempo che ha colpito la località di partenza (al momento, intorno alle 12:00, la pioggia ha lasciato il posto al nevischio ). sportface

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia La nostra DIRETTA al momento si ferma qui, appuntamento a più tardi: Alle 14.00 ricordiamo il via ufficiale da Spondigna per seguire ufficialmente questa rocambolesca sedicesima tappa . 12.23 121 chilometri totali di gara con partenza da Spondigna. 12.20 Il nuovo profilo della tappa prevede dunque tutto un tratto pianeggiante per iniziare e poi il gran finale con Passo di Pinei, salita lunga ma suddivisa in tre gradoni, con i primi sette chilometri tra il 7 e l’8%, un lungo tratto in falsopiano ed il finale che torna tra il 7 e l’8% tranne un trattino al 3,5%. oasport

Pogacar spiega l'agonismo: "La gare esistono per essere vinte, ora il ciclismo è spettacolare" - Bisogna soffrire ma ora si soffre molto velocemente' Pink jersey Team UAE's Slovenian rider Tadej Pogacar looks behind him before to win the 8th stage of the 107th Giro d'Italia cycling race, 152km ...

Domenica 26 maggio a Villa Mylius a Varese arriva la tappa del 'Giro d'Italia delle cure palliative' - Il terzo Giro d'Italia delle Cure palliative pediatriche fa tappa a Villa Mylius nel pomeriggio di domenica 26 maggio, dalle ore 14.30, per un pomeriggio ricco di laboratori e creatività dedicato ai bambini. A ...