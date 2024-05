Giro d’Italia 2024 | Pogacar vince per distacco in Val Gardena Tappa ridotta per maltempo e neve Sicurezza | è polemica

Giro d’Italia 2024, pokerissimo di Pogacar sul Monte Pana. Ma l’Italia applaude Pellizzari e Tiberi - giro d’Italia 2024, pokerissimo di pogacar sul Monte Pana. Ma l’Italia applaude Pellizzari e Tiberi - Neve, pioggia, freddo, salite, interruzioni, trasferimenti: chi più ne ha più ne metta, ma il finale è sempre lo stesso. A vincere è sempre Tadej pogacar ... oasport

