Giro d’Italia 2024 - Pogacar si prende la 16esima tappa | Cinque vittori - un grande traguardo

La maglia rosa Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto per distacco la sedicesima tappa del 107° Giro d’Italia , la travagliatissima frazione ridotta di soli 118 chilometri da Lasa al Monte Pana sopra Santa Cristina Val Gardena. Lo sloveno ha preceduto di 16” uno splendido Giulio Pellizzari (VF Group Bardiani CSF Faizanè) che ha prevalso, nello sprint per la piazza d’onore, sul colombiano Daniel Martinez (Bora Hansgrohe). tpi

In una giornata per scalatori puri nell’ordine d’arrivo il nome più sorprendente è sicuramente quello di Christian Scaroni al termine della durissima sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024 con arrivo a Monte Pana. Il corridore dell’Astana Qazaqstan ha infatti colto un eccezionale quarto posto, miglior piazzamento in carriera nella Corsa Rosa. Uno Scaroni all’attacco quello visto in queste settimane, davvero in grande spolvero: un corridore totale, che nel futuro può togliersi soddisfazioni importanti (ricordiamo era giunto quinto a Fano).

