Giro d’Italia 2024 - nevischio in partenza a Livigno per la 16° tappa | il via alle 14 | 00 da Prato allo Stelvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 11.44 Le parole di Mauro Vegni: “Era quello che era previsto. Le condizioni sono diventate proibitive, quindi partiremo da qui e ci trasferiremo da Prati allo Stelvio per la nuova partenza. Da lì ci sarà la nuova partenza. La montagna è sempre così non sai mai come cambiano le condizioni.

oasport

Non c’è pace sulla sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024, quella dopo il giorno di riposo. Inizialmente questa frazione doveva prevedere il Passo dello Stelvio, poi si è abbassata la Cima Coppi all’Umbrail Pass per il rischio slavine. Adesso il percorso viene cambiato ancora, perché le condizioni sono particolarmente difficili: nevischio alla partenza di Livigno, neve sull’Umbrail Pass e strada che non permette il passaggio dei corridori, soprattutto per la pericolosa discesa.

oasport