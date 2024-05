Giro d’Italia 2024 - la tempra non manca a Tiberi | va in difficolt - resiste e si rilancia per la maglia bianca

(Di martedì 21 maggio 2024) Il primo esame alpino aveva visto Antonioessere rimandato, forse anche pesantemente, perdendo oltre un minuto nello scontro diretto con i rivali sul Mottolino. Oggi, dopo il secondo giorno di riposo, sembrava quasi scontato perdere lasulla vetta del Monte Pana e invece è arrivata la reazione d’orgoglio del laziale. Il classe 2001 aveva perso contatto da Thymen Arensman negli ultimi due chilometri, è salito del suo passo, ma sulle ultime rampe dell’ascesa odierna ha ripreso l’olandese (rivale diretto per la quinta piazza e per la classifica dei giovani), saltandolo con slancio prima del traguardo e guadagnando 5” che nel complesso vorranno dire poco, ma a livello morale sono fondamentali per affrontare al meglio questo finale di. Adesso restano tre grandi insidie per lo scalatore italiano: ...

