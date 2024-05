Giro d’Italia 2024 - Dani Martinez | Sono davvero soddisfatt - sono tornato secondo in classifica

(Di martedì 21 maggio 2024) Il primo degli umani:ancora una volta in salita si dimostra il migliore alle spalle di un Tadej Pogacar inarrivabile. Oggi il colombiano ha chiuso in terza posizione (davanti a lui un super Giulio Pellizzari) sul traguardo di Monte Pana, riconquistando la seconda posizione ingenerale. Le parole del capitano della Bora-hansgrohe: “La tappa subito dopo il giorno di riposo può essere complicata, soprattutto con un percorso duro come quello di oggi. Sicuramente è stata una giornata fredda in sella e penso che molti ragazzi l’abbiano trovata dura”. E ancora: “Nonostante le condizioni, misentito bene nel gruppo degli uomini dio di come mi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 16.37 Sta per rientrare Daniel Martinez . Siamo a 30 km dall’arrivo. Tra 2000 metri il traguardo volante di Camaiore. 16.34 Siamo a Camaiore. 55? di vantaggio per i 4 di testa. 16.33 Anche Tonelli ha assaggiato l’asfalto. Daniel Martinez viene atteso dai compagni di squadra della Bora, ma è sofferente alla mano destra. oasport

Il Giro d’Italia parla solo e soltanto sloveno e scrive solo il nome di Tadej Pogacar: il fuoriclasse dell’UAE Team Emirates non lascia neppure le briciole ai suoi avversari e vince anche nella tappa di Prati di Tivo in uno sprint ristretto con Daniel Martinez e Ben O’Connor, con Antonio Tiberi giunto quarto al traguardo. Proprio Daniel Martinez si conferma in seconda posizione della classifica generale e si candida per salire sul podio in questa Corsa Rosa. oasport

Giro D'italia: tutte - Giro D'italia: tutte - Il fenomeno sloveno fa quello che vuole: gestisce la tappa, ridotta a soli 118 km per il maltempo, parte sulle ultime rampe del Monte Pana e ottiene il quinto successo. Secondo l'azzurro, il più giova ... gazzetta

I VOTI DI STAGI. POGACAR TIENE IN VITA IL GIRO, PELLIZZARI PORTA A CASA SCONFITTA E MAGLIA MA IL FUTURO E' SUO - I VOTI DI STAGI. POGACAR TIENE IN VITA IL GIRO, PELLIZZARI PORTA A CASA SCONFITTA E MAGLIA MA IL FUTURO E' SUO - Julian ALAPHILIPPE. 6,5. Perde ma lotta per la vittoria fino all’ultimo, con il volto trasfigurato per la fatica, con un’andatura che è impossibile per lui da tenere e che terrà poi solo Taddeo. Alla ... tuttobiciweb