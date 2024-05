Giro d’Italia - 16esima tappa | la riluttante cinquina di Tadej

In una giornata per scalatori puri nell’ordine d’arrivo il nome più sorprendente è sicuramente quello di Christian Scaroni al termine della durissima sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024 con arrivo a Monte Pana. Il corridore dell’Astana Qazaqstan ha infatti colto un eccezionale quarto posto, miglior piazzamento in carriera nella Corsa Rosa. Uno Scaroni all’attacco quello visto in queste settimane, davvero in grande spolvero: un corridore totale, che nel futuro può togliersi soddisfazioni importanti (ricordiamo era giunto quinto a Fano).

oasport

Il primo esame alpino aveva visto Antonio Tiberi essere rimandato, forse anche pesantemente, perdendo oltre un minuto nello scontro diretto con i rivali sul Mottolino. Oggi, dopo il secondo giorno di riposo, sembrava quasi scontato perdere la maglia bianca sulla vetta del Monte Pana e invece è arrivata la reazione d’orgoglio del laziale. Il classe 2001 aveva perso contatto da Thymen Arensman negli ultimi due chilometri, è salito del suo passo, ma sulle ultime rampe dell’ascesa odierna ha ripreso l’olandese (rivale diretto per la quinta piazza e per la classifica dei giovani), saltandolo con slancio prima del traguardo e guadagnando 5” che nel complesso vorranno dire poco, ma a livello morale sono fondamentali per affrontare al meglio questo finale di Giro.

oasport