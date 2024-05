Giovani campioni in erba ai campionati regionali juniores di Arezzo

(Di martedì 21 maggio 2024) Il Bocciodromo Comunale diè stato teatro deidi bocce, svoltisi domenica 19 maggio. Organizzati da Bocce, ihanno assegnato i titoliallepromesse del bocce, con gare avvincenti e grande partecipazione. Davide Biagi della Migliarina ha vinto il titolo regionale nella categoria Under 18 maschile, seguito dal secondo classificato Lorenzo Biagi, anch’egli della Migliarina. Valeria Zerboni della Scandiccese ha conquistato il titolo nella categoria femminile Under 18, mettendo in mostra una notevole padronanza del gioco. Nell’Under 15, Marco Zerboni della Scandiccese ha ottenuto la vittoria, mentre Alessandro Spadi dell’U.S. Affrico si è classificato al secondo posto. La categoria ...

Un quartetto d’eccezione per le Runnerine Doc Asd Afaph è sceso in pista ai Campi onati regionali di Atletica leggera Csi che si sono svolti allo stadio Emil Zatopek di Campi Bisenzio . Stella di bravura, con la sua falcata da gazzella, Matilde Della Bianchina . Reduce dal sesto posto in Coppa Toscana Fidal, sotto lo sguardo attento Della sua coach Vittoria Bertrlloni, lima ulteriormente il proprio personale nei 1000 m fermando i cronometri a 3’32“8 abbassando di ben 8“ il suo record. sport.quotidiano

Stagione trionfale per il Settore Giovanile del Settimo - Stagione trionfale per il Settore Giovanile del Settimo - oltre alla vittoria del campionato dell’Under 15 anche l’Under 17 vincendo il campionato accede direttamente ai regionali. “E sono due le categorie vincenti del Settore Giovanile che il Settimo porta ... giornalelavoce

Atletica Arcobaleno: Giorgia Tagliapietra campionessa ligure assoluta di Eptathlon - Atletica Arcobaleno: Giorgia Tagliapietra campionessa ligure assoluta di Eptathlon - Weekend pre campionato assoluto di società con alcune buone nuove per l’Atletica Arcobaleno. Luca Biancardi, in canotta biancorossa, ha gareggiato ad Isernia nei campionati Italiani Universitari, cont ... liguriasport

Nuoto – Altri successi per l’Euro Sport Club New di Mussomeli nel corso del Campionato Regionale di Agrigento - Nuoto – Altri successi per l’Euro Sport Club New di Mussomeli nel corso del Campionato Regionale di Agrigento - AGRIGENTO - Volge al termine la quarta e penultima giornata del campionato Regionale Nuoto Libertas, andata in scena domenica 12 maggio 2024. Presso la ... magaze