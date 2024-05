Giornata Mondiale della Diversità culturale | celebrare il diverso per raggiungere la pace

Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna a Palazzo Mediceo " MentInclusive . Didattica tra opportunità e diversità ". L’appuntamento – fortemente voluto dall’assessore Valentina Mozzoni (nella foto) – è per l’intera giornata di sabato 9 marzo quando il Palazzo si trasformerà in una grande piattaforma di approfondimento e confronto, con interventi e laboratori su tematiche relative all’inclusione e con un ampliamento degli aspetti trattati rispetto alla prima edizione. lanazione

La diversità è una ricchezza della vita. Ma quello che può apparire altro rispetto a noi, rischia spesso di farci paura e ci rinchiude nella diffidenza, in egoismi, lacerazioni o, peggio ancora, in azioni violente. Questo vale se affrontiamo problemi sociali, come guerre o emarginazioni, o quando ci poniamo interrogativi di natura ambientale in cui a essere a rischio è l'intero ecosistema, quello spazio unico in cui ogni elemento è interdipendente – persone umane, animali e cose – senza però esserne realmente consapevoli.

ilfattoquotidiano