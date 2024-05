Gigi Riva - il figlio | Non voleva accanimenti terapeutic - gli avevano proposto un interven -o, e ha risposto | ci penserò

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 21 maggio 2024) Il Messaggero intervista oggi Nicola, ildiche si è spento il 22 gennaio di quest’anno Il Cagliari è salvo: domenica hanno evocato tutti. «Il mister Ranieri si è sentito di ringraziare papà, perché anche dopo un colloquio con mio padre aveva accettato la sfida. Sarebbe stato triste finire in Serie B proprio in questo 2024 in cui papà purtroppo se n’è andato». Il racconto di Nicola è più legato al padre, che nessuno conosce rispetto al calciatore che è diventato storia «Sono del 1976 e quindi non l’ho visto giocare. Da bambino per me papà era solo un calciatore famoso. Ma non esistevano Internet o YouTube, per guardare i suoi gol aspettavo che ci fosse una ricorrenza o una sua partecipazione – rara – a un programma Tv. Era un’emozione, ogni volta: mi ...