Gigi D’Alessio incontra i fans al Vulcano Buono di Nola - firmacopie dell’ultimo album FRA

(Di martedì 21 maggio 2024)autograferà il suo ultimointitolato “FRA”, e incontrerà i, aldi. Prosegue il maggio musicale aldi. Il prossimo appuntamento in calendario si annuncia esplosivo: ildiche autograferà il suo ultimointitolato “FRA”. Domenica 26 maggio, alle ore 17.00, il

Tendenza Eventi 2024 , al via la prima fiera dedicata al mondo degli Eventi . Dal 20 al 24 marzo al Vulcano Buono Tendenza Eventi 2024 apre il calendario di Vulcano Buono : la prima fiera primaverile dedicata al mondo degli Eventi arriva a Nola dal 20 al 24 marzo e lo fa scardinando e stravolgendo i concetti [...] L'articolo Tendenza Eventi 2024 al Vulcano Buono proviene da Espresso napoletano. espressonapoletano

Il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sarà al centro commerciale di Nola sabato 30 marzo alle 16 per selfie e autografi .Continua a leggere fanpage

Al Vulcano Buono di Nola la grande attesa per il firmacopie di Gigi D’Alessio il 26 alle 17.00. Domani 14 firmacopie e anche minilive degli Articolo 31 alle 18.00. NOLA – Il Vulcano Buono si appresta a vivere un Maggio in musica . Ma soprattutto un incontro che si annuncia esplosivo, il firmacopie di Gigi D’Alessio . Si […] 2anews

Gigi D'Alessio al Vulcano buono per incontrare i fan e presentare il nuovo album - Gigi D'Alessio al vulcano buono per incontrare i fan e presentare il nuovo album - Gigi D’Alessio domenica prossima, 26 maggio, alle ore 17.00, incontrerà i fan al vulcano buono. Nuovo grande evento, dunque, nel centro commerciale che si pone sempre più come agorà capace di unire ... napolitoday

Nola, Gigi D’Alessio incontra i fans al “Vulcano Buono” - Nola, Gigi D’Alessio incontra i fans al “vulcano buono” - Prosegue il maggio musicale al “vulcano buono” di Nola. Il prossimo appuntamento in calendario si annuncia esplosivo: il firmacopie di Gigi D’Alessio che autograferà il suo ultimo album intitolato ... ilgiornalelocale

È sicuro viaggiare in Islanda Cosa sapere dopo l’ultima eruzione del vulcano - È sicuro viaggiare in Islanda Cosa sapere dopo l’ultima eruzione del vulcano - È probabile che si verifichino altre eruzioni vulcaniche nella penisola di Reykjanes: ecco cosa sapere se si programma un viaggio in Islanda ora. siviaggia