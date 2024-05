Gianpaolo Pozzo | Udinese Empoli - spero di avere capito male le parole di CORS - lui sta chiedendo FAVORI contro la ROMA Ha esagera -o, anche a NOI Guida non è piaciuto

Il patron dei friulani: "Quando un presidente dice che spera di avere una compensazione per il danno subito, va sopra le righe" - Il patron dei friulani: "Quando un presidente dice che spera di avere una compensazione per il danno subito, va sopra le righe" - Il patron dei friulani: "Quando un presidente dice che spera di avere una compensazione per il danno subito, va sopra le righe" ... gazzetta

Udinese, Pozzo: "Parole di Corsi offensive. Sembra invocare favori arbitrali" - Udinese, pozzo: "parole di Corsi offensive. Sembra invocare favori arbitrali" - Il patron dell'Udinese, Giampaolo pozzo, ha risposto piccato alle recenti dichiarazioni del presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi. areanapoli

Pozzo in giardino, quanto costa realizzarlo e quali permessi servono - pozzo in giardino, quanto costa realizzarlo e quali permessi servono - Come realizzare un pozzo domestico nel proprio giardino, quali sono i prezzi correlati e quali i permessi necessari per la sua costruzione immobiliare