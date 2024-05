Gianna Nannini - le canzoni più belle

Gianna Nannini e Letizia Toni - Sei nell'anima Era il 13 gennaio 2006 quando usciva Sei nell’anima , una delle canzoni più iconiche del repertorio musicale di Gianna Nannini . Da domani, 2 maggio, questo sarà anche il titolo del film che racconta la vita della cantante, in uscita su Netflix . Un biopic costruito tra melodia e immagini per raccontare il successo, la caduta e la rinascita della Nannini . davidemaggio

"Ho sempre ascoltato me stessa e sono stata guidata dall'intuizione, dall'istinto": intervista a Gianna Nannini e Letizia Toni , attrice che la interpreta in Sei nell'anima , film che racconta la sua storia, dall'infanzia a Siena fino al successo negli anni '80. Su Netflix. Gianna Nannini si è raccontata senza filtri nel romanzo Cazzi miei, pubblicato nel 2017. movieplayer

C’è una frattura in «Sei nell’anima», il biopic per la regia di Cinzia TH Torrini su Netflix, dedicato a Gianna Nannini , che in alcune parti non riesce ad essere convincente per la discontinuità della narrazione. Nessuna agiografia della cantante, né poteva essere diversamente vista la complessità del personaggio e le difficoltà affrontate prima di trovare una piena affermazione, e brava. gazzettadelsud

Il Volo – Tutti per uno, la scaletta dei cantanti della seconda serata stasera su Canale 5 - Il Volo – Tutti per uno, la scaletta dei cantanti della seconda serata stasera su Canale 5 - Tanti gli ospiti in scaletta, come gianna nannini e Umberto Tozzi. Questo sarà il secondo di tre appuntamenti: l'ultimo è previsto per martedì 27 maggio, mentre il primo è andato in onda il 14 maggio. fanpage

