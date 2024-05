Gerry Scotti a Io Canto Family lancia una frecciatina in diretta ad Antonella Clerici VIDEO

La prima puntata di Io Canto Family , il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker lunedì 20 maggio su canale 5, vede Fabio Rovazzi affiancare i già collaudati Claudio Amendola, Al Bano e Orietta Berti in giuria, mentre in veste di capisquadra ci sono Mietta, Benedetta Caretta, Fausto Leali... today

Antonella Clerici nei suoi programmi è sempre affabile, umana e mite, ma nelle ultime interviste sulla carta stampata e a Belve ha dimostrato di avere degli artigli affilati e di saperli usare se l’occasione lo richiede (la sua intervista d alla Fagnani è stata tra le più sorprendenti). Un altro che come Antonellina è considerato tra i volti più gentili e amabili della tv è Gerry Scotti e proprio come la collega, anche lui ultimamente ha mostrato un suo lato inedito. biccy

cosa succede, ancora, fra Antonella Clerici e Gerry Scotti ? La conduttrice ha lanciato una frecciatina al programma Io Canto Family: perché? Da tempo i due presentatori sono in competizione: da un lato c’è Antonella Clerici che è stufa di vedere da parte del competitor Mediaset un plagio dei suoi programmi e dall’altro c’è Gerry Scotti che si scagiona da ogni accusa. donnapop

Io Canto Family, Michelle Hunziker scatena il pubblico: ha regalato una grande emozione - Io Canto Family, Michelle Hunziker scatena il pubblico: ha regalato una grande emozione - Io Canto Family di Michelle Hunziker promosso: il pubblico applaude Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Io Canto Family. Il programma ... televisionando

Gerry Scotti, la frecciatina ad Antonella Clerici a Io Canto Family non passa inosservata: la reazione di Michelle Hunziker - gerry scotti, la frecciatina ad Antonella Clerici a Io Canto Family non passa inosservata: la reazione di Michelle Hunziker - Io Canto Generation si espande con un nuovo spin off, Io Canto Family, dove i giovani cantanti si esibiscono su brani moderni e altri più classici insieme ai loro familiari, nonne, nonni ... leggo

Io Canto Family, gaffe di Michelle Hunziker su Rose Villain: cosa ha detto dopo l’esibizione della cover di Sanremo - Io Canto Family, gaffe di Michelle Hunziker su Rose Villain: cosa ha detto dopo l’esibizione della cover di Sanremo - Comincia Io Canto Family, ma Michelle Hunziker commette una gaffe enorme su Rose Villain. Cosa ha detto sulla cantante lolnews