Con l’accusa di aver freddato un 38enne polacco che tentava di abbandonare la Germania comunista fuggendo dal Muro di Berlino, un ex ufficiale della Stasi (la spietata polizia segreta della DDR) si è seduto sul banco degli imputati di un tribunale della capitale tedesca, a 50 anni dai fatti. Martin Naumann, 80 anni, oggi pensionato residente in una villetta alla periferia della capitale tedesca, ha negato qualsiasi responsabilità nel delitto. secoloditalia

Il movimento dei "Cittadini del Reich" sostiene che l'Impero fondato nel 1871 non sia mai caduto e, pertanto, non riconosco l'autorità della Repubblica federale. Nel 2022, si organizzarono per rovesciare il governo ilgiornale

Germania, processo ai Cittadini del Reich: alla sbarra il principe Heinrich XIII Reuss - germania, processo ai Cittadini del Reich: alla sbarra il principe Heinrich XIII Reuss - Si apre oggi la seconda e più importante fase del processo contro i responsabili di un complotto golpista di estrema destra ... adnkronos

In Germania i sedicenni potranno votare alle elezioni europee - In germania i sedicenni potranno votare alle elezioni europee - La germania per la prima volta permetterà a ragazzi e ragazze di 16 e 17 anni di votare. Un'analisi spiega che i giovani tedeschi sarebbero più inclini a votare per l'AfD, cioè il partito conservatore ... ilbolive.unipd

L’Europa che verrà nei libri di scuola. Incontro sulla costruzione dell’Ue - L’Europa che verrà nei libri di scuola. Incontro sulla costruzione dell’Ue - L’Europa non è una unità dataci dalla natura e neppure è una entità politicamente ovvia. È una "costruzione", e alla fine deve ancora trovare la sua forma propria, si trova ancora "alla ricerca di se ... lanazione