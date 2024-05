George Ciupilan - l’incredibile trasformazione fisica dopo il Gf Vip 7 | eccolo in versione body builder Foto

George Ciupilan a Radio Cusano Campus: “Gli aggressori mi hanno chiesto scusa. Mio padre? Non l’ho più sentito”. E sugli ex concorrenti del GF VIP… Nell’ultima puntata di “Turchesando”, il programma in onda ogni martedì dalle 18 alle 20su Radio Cusano Campus e in Radiovisione su Cusano Italia Tv (canale 122 del digitale terrestre), Turchese Baracchi insieme al giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia hanno ospitato Nell’ultima puntata di “Turchesando”, il programma in onda ogni martedì dalle 18 alle 20 su Radio Cusano Campus e in Radiovisione su Cusano Italia Tv (canale 122 del digitale terrestre), Turchese Baracchi insieme al giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia hanno ospitato George Ciupilan, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip e della quarta edizione de Il Collegio.

