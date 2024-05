Genoa - individuato l'erede di Gudmundsson | può arrivare dal Sassuolo

Albert Gudmundsson sarà uno dei nomi più chiacchierati della prossima finestra di calciomercato, anche il Napoli si è mosso per trovare un accordo con il Genoa. La stagione calcistica volge al termine, ultimi impegni tra campionati nazionali e coppe europee, dopodiché sarà soltanto tempo di Europei e soprattutto calciomercato. Tra i club che promettono di essere protagonisti delle trattative in estate c’è anche il Napoli , reduce da un’annata disastrosa e che ha assolutamente bisogno di ripartire, invertendo la tendenza di quest’ultima stagione. spazionapoli

I nerazzurri si sono mossi da tempo ma ora sono bloccati: il Genoa valuta Albert almeno 30 milioni - I nerazzurri si sono mossi da tempo ma ora sono bloccati: il genoa valuta Albert almeno 30 milioni - Il blitz è servito. Sottotraccia, lontano dai riflettori, proprio come piace al presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli è uscito allo scoperto e ha fatto un primo sondaggio esplorativo per Albert ... gazzetta

Calciomercato Genoa: Esposito possibile arrivo - Calciomercato genoa: Esposito possibile arrivo - Il genoa sa che in estate dovrà dire addio ad alcuni dei suoi migliori giocatori, compreso Albert gudmundsson che ha dimostrato ... calcioline

Gazzetta - Gudmundsson, la richiesta del Genoa non spaventa ADL: la cifra - Gazzetta - gudmundsson, la richiesta del genoa non spaventa ADL: la cifra - Albert gudmundsson è un obiettivo concreto del Napoli per l'attacco. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che rivela di tutti gli obiettivi del club per l'estate, il genoa valuta ... tuttonapoli