Gb - blitz per il cambio di genere | Basta l' ok del medico di base

In Italia la medicina è, e sarà ancora di più, donna: il fenomeno della femminilizzazione della professione medica è destinato per certo ad accentuarsi nei prossimi dieci anni, per poi tendere, forse, a una situazione di maggior parità. Lo dicono chiaramente i dati elaborati in occasione dell’8 marzo dalla FNOMCeO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri.

